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Detenido un expolicía por el asesinato a golpes de un mecánico en Los Teques

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Detenido un expolicía por el asesinato a golpes de un mecánico en Los Teques
Detenido un expolicía por el asesinato a golpes de un mecánico en Los Teques

Un mecánico y padre de tres hijos, identificado como Genaro de Jesús Echeverría, fue asesinado a golpes la noche del pasado sábado 4 de octubre en las cercanías del barrio La Cruz, en Los Teques. El presunto responsable, un expolicía de 40 años que prestaba servicios de escolta privado, fue detenido horas después del crimen.

Detenido un expolicía por el asesinato a golpes de un mecánico en Los Teques

Según los testimonios recogidos, la víctima regresaba del mencionado sector tras acompañar a un familiar hasta su casa. En su retorno pidió la cola a un conocido y, durante el trayecto, se toparon con el vehículo atravesado del exfuncionario policial. El hoy occiso se bajó del carro para pedirle que se quitara de la vía y poder avanzar, pero el funcionario se molestó y ambos sostuvieron una discusión.

En medio del altercado, el expolicía sacó una herramienta y golpeó fuertemente al mecánico en la cabeza. Cuando la víctima cayó al suelo, le propinó múltiples patadas. El acompañante del agraviado lo trasladó al Hospital Victorino Santaella, donde permaneció por pocas horas, ya que murió debido a un politraumatismo severo a nivel craneal.

Su familia aseguró que hablaron con él tras ser recluido en el centro de salud y que no les dio tiempo de llegar a acompañarlo, pues falleció enseguida.

Tras recibir la denuncia de la familia y los testigos, la misma noche del hecho se activó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que detuvo al exoficial en el barrio La Cruz. Vecinos del sector aseguraron que el homicida es una persona violenta.

Este martes 6 de octubre, el sujeto fue trasladado hasta el Palacio de Justicia para la audiencia de presentación, pero esta no se realizó y quedó postergada para este miércoles.

Con información de Diario Avance.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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