Venezuela y República Dominicana manifestaron este jueves su disposición a «avanzar en la normalización gradual de sus relaciones bilaterales», informó el canciller Félix Plasencia, tras reunirse con su homólogo dominicano Víctor Bisonó.

Venezuela y República Dominicana expresan disposición para «avanzar en la normalización de sus relaciones»

Plasencia señaló que el planteamiento fue expresado durante un encuentro en el marco del 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), celebrado en Santiago de los Caballeros.

El funcionario venezolano agradeció al canciller dominicano por la bienvenida brindada por el pueblo y el Gobierno de ese país, así como por su disposición a contribuir a la reconstrucción de los vínculos históricos entre ambas naciones.

“Venezuela y la República Dominicana comparten una historia de amistad, diálogo y cooperación, cimentada en nuestra identidad latinoamericana y caribeña”, escribió Plasencia en una publicación en X.

Asimismo, reafirmó la voluntad de continuar trabajando “al más alto nivel” para avanzar en la normalización gradual de las relaciones bilaterales. Según Plasencia, este proceso busca fortalecer los vínculos entre ambos países y avanzar en iniciativas en beneficio de sus pueblos.

El pronunciamiento se produce dos meses después de que Caracas y Santo Domingo acordaran iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares. El acuerdo, anunciado el 2 de agosto por la Cancillería venezolana, contempló la elaboración conjunta de una hoja de ruta a partir del “diálogo sostenido” entre ambos gobiernos.

Como parte de ese proceso, el Consulado General de República Dominicana en Caracas reabrió sus puertas el pasado 1 de octubre, luego de más de dos años de inactividad.

La representación, encabezada por Héctor Pastor Vásquez, retomó servicios como asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitudes de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje y registro de nacionales, entre otros trámites.

Las relaciones entre Venezuela y República Dominicana se deterioraron después de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por el Gobierno dominicano. En ese contexto, ambos países retiraron parte de su personal diplomático, lo que derivó en la suspensión de los servicios consulares y la interrupción de las conexiones aéreas comerciales entre Caracas y Santo Domingo.

En el marco del 41.º período de sesiones de la CEPAL, en Santiago de los Caballeros, fuimos recibidos por el Canciller de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, a quien expresamos nuestro agradecimiento por la cálida bienvenida brindada por el pueblo y el Gobierno… pic.twitter.com/FasuQdq7fd — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 8, 2026