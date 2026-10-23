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Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa»

Betania Boadas
Por Betania Boadas
4 Min Lectura
Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa"
Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa"

 La gobernadora del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres de la región al respaldar la realización del Foro Motivacional “Valentía Rosa: Rompiendo Barreras por la Salud Femenina”, actividad en la que neoespartanas unidas por la vida, la prevención y la esperanza se dieron cita en el Teatro Santiago Mariño de Porlamar, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró el pasado lunes 19 de octubre.

Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa"
Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa»

Mujeres neoespartanas se unen por la vida y la prevención en el foro “Valentía Rosa»

Organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en Nueva Esparta, con la colaboración del Instituto Nacional de la Mujer, la Gran Misión Venezuela Mujer y la Alcaldía del municipio Mariño, el encuentro reunió a representantes del Ejecutivo municipal, regional y nacional, así como de la comunidad neoespartana, para promover conciencia y aportar herramientas que permitan derribar los obstáculos que limitan la salud preventiva.

Saraí Moreno, cirujana mastóloga, ofreció una ponencia centrada en despejar dudas y derribar mitos sobre la consulta mastológica. Explicó qué es y qué hace este especialista, los motivos más frecuentes de consulta médica, los signos de alerta que requieren evaluación prioritaria, las diferencias claves entre el autoexamen y la mamografía y cuál estudio corresponde según la edad.

Asimismo, Moreno detalló qué sucede durante la consulta mastológica y ofreció recomendaciones para el control médico. Su intervención culminó con una frase que resonó entre los asistentes: “Consultar a tiempo no es buscar enfermedad, es ganar paz mental y cuidar tu vida”.

Por su parte, Mariela Jiménez, responsable de Formación del Ministerio de la Mujer en Nueva Esparta, presentó los resultados de una encuesta orientada a identificar las razones por las cuales no se detecta a tiempo el cáncer de mama. El instrumento indagó sobre edad, antecedentes familiares directos, comportamiento actual frente al chequeo médico, frecuencia de consultas y exámenes de detección, así como barreras emocionales y psicológicas que llevan a postergar el chequeo anual.

Las respuestas revelaron que muchas mujeres tienen miedo a enterarse de que algo anda mal, que el factor económico influye en algunas y la mayoría señaló obstáculos con el sistema de salud, lo que ha dificultado su chequeo. Además, la encuesta permitió identificar la necesidad de consolidar esfuerzos como la destinación de un espacio para poner en funcionamiento un mamógrafo en el estado Nueva Esparta, equipo que ya posee el Ministerio de la Mujer, y así contar con la primera unidad mastológica gratuita en la región, con la unión de voluntades para atender a las mujeres neoespartanas.

Finalmente, el Grupo de Empoderamiento Femenino Musas Margarita, representado por Johanna Simonet y Jessika Galindo, expuso su presentación “El arte de priorizarnos: cuidar de mí es cuidar de los míos”. En su desarrollo, manifestaron que en la sociedad las mujeres han arrastrado la idea de que pueden con todo y no hay oportunidades para sentirse vulnerables; y que el objetivo es romper con ese patrón, porque son las mismas mujeres quienes se crean limitantes.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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