El gobierno de Irán aseguró que no cederá ante las presiones económicas ni militares de USA, tomando como ejemplo directo lo ocurrido recientemente en Venezuela para afirmar que su país no puede ser obligado a rendirse.

Irán rechaza presiones de USA y asegura que no puede ser «obligado a rendirse como Venezuela»

Irán rechaza presiones de USA y asegura que no puede ser «obligado a rendirse como Venezuela»

Según declaraciones ofrecidas a la televisión estatal iraní por el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, Teherán no esperará a recibir una agresión estadounidense para responder y descartó que Washington logre doblegarlos mediante sanciones. «Irán no es Cuba, a la que se puede bloquear, ni tampoco es Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse», subrayó el diplomático.

La comparación de Gharibabadi apunta directamente a la crisis que atravesó Venezuela entre finales de 2025 y principios de 2026. En diciembre de 2025, la administración de Donald Trump impuso un bloqueo naval contra los buques petroleros venezolanos, acción que antecedió a la operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026.

Aquella incursión derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Nueva York. A raíz de ese desenlace, el Ejecutivo venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, modificó su postura frente a la Casa Blanca, impulsando cambios en su política económica y concretando acuerdos energéticos que permitieron el regreso de compañías petroleras internacionales al país.

A diferencia de ese escenario, el vicecanciller iraní sostuvo que los intentos de bloqueo aéreo y terrestre contra su territorio han fracasado y afirmó que su país se mantiene en «estado de guerra» desde el punto de vista legal. Asimismo, denunció que Washington utiliza la diplomacia para ganar tiempo antes de lanzar otra ofensiva, por lo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) continúa fabricando misiles con nuevos alcances para enfrentar cualquier escenario de confrontación.

Con información de El Cooperante.