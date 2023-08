Nueva película de Jesucristo se cocina a fuego lento pero promete

La historia de Jesucristo volverá a la gran pantalla en “The Way of the Wind” (El camino del viento), filme dirigido por Terrence Malick. El proyecto lleva ya cuatro años editándose y, a punto de cumplir 80 años de edad, su director no asoma una fecha de estreno. La incertidumbre que arropa el metraje, que supuso 3 mil horas de rodaje, es tan amplia como las especulaciones de lo que se retratará en la cinta que se conoció primero como “The Last Planet”.

Se sabe que la historia traerá de vuelta algunos pasajes destacados en la vida de Jesús. También que su filmación se inició en junio de 2019 con actores como: Géza Röhrig, Mark Rylance y Matthias Schoenaerts a la cabeza. O que participan Philip Arditti, Nabil Elouahabi, Aidan Turner, Con O’Neill, Joseph Fiennes, Ben Kingsley y Joseph Mawle.

Pese a esto, muchos pensaron que ya la película sería descartada. Pero no, su productor Alex Bodem confirmó recientemente que el curso del proyecto sigue adelante. “Está en la sala de edición en este momento y la filmación está completa”, dijo a Variety. “Tenemos un elenco increíble. Es otro proyecto de Terrence Malick, que fue filmado esta vez en varios países diferentes. Desde el punto de vista de la producción, es un logro bastante fantástico. Terry está muy contento con lo que está trabajando hasta ahora, pero aún no hay anuncios”.

Rylance, quien interpreta en el filme a cuatro versiones de Satanás, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter que el proceso de trabajo fue fuerte y sin “mucho tiempo para conversar durante los rodajes. Allí estaba yo, como Satanás, con 28 páginas de monólogo corriendo por mi mente, mientras Jesús apenas pronunciaba una palabra. La mayor parte del tiempo, tiento a Jesús”, adelantó.

En torno al retraso evidente, el actor asomó que la lentitud en la entrega no es algo fortuito. “Terrence tampoco se precipita, y es una película muy importante para él”. Durante su desarrollo, el director incluso tuvo tiempo de reescribir parte de la historia tras el receso obligado por la pandemia de covid-19.

Hermetismo absoluto

Producto del aura que cubre su realización se cree que esta será una de las más complejas aproximaciones al personaje bíblico. E incluso hay periodistas que comparan la dedicación detrás con la que el mismo Mel Gibson desarrolló en torno a “La Pasión de Cristo” (2004). Esta última película fue duramente criticada pero sigue siendo referencia del género. El final de aquella historia, en la que el diablo acaba desterrado al infierno, se mantiene imborrable en la memoria de quienes la vieron.

El actor Mark Rylance también reveló sobre “The Way of the Wind” que el trabajo de Géza como Jesucristo es de otro nivel. Por su parte, el actor francés Mathieu Kassovitz contó, en un podcast presentado por Bernard Montiel, que hay una escena en la que su personaje grita a Jesús. Le dice que deje de fumar marihuana con sus amigos y se vaya a ayudar a su madre, reseñó Espinof. Su papel es el Juan y espera que se mantenga tras la edición.

Además de dirigirlo, el guion del drama bíblico es escrito por Malick. La película se rodó en Anzio, Italia y en parajes de Islandia, entre otras locaciones. Terrence Malick (“El árbol de la vida”) estrenó en 2019 su último filme “Vida oculta”, protagonizado por August Diehl, cuya temática giraba en torno al nazismo.