Ique Gerard Piqué le hizo del feo a Miriam Saavedra

Shakira y Gerard Piqué son dos de los personajes más mediáticos del momento, tras su reciente separación. La cantante colombiana y el exfutbolista español han acaparado las portadas de los medios de comunicación por su ruptura, sus nuevos proyectos y sus supuestas infidelidades. Sin embargo, no son los únicos que hablan de ellos. Miriam Saavedra, una actriz peruana que participó en varios realities de Telecinco, ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre la expareja en el programa Fiesta.

Saavedra, que fue novia del presentador Carlos Lozano, ha acusado a Shakira de plagiarle el “baile del gusano”, un movimiento que ella hizo famoso en el reality Gran Hermano VIP 6, que ganó en 2018. Según Saavedra, la colombiana le ha copiado el baile en su último video musical “El jefe”, una canción con el grupo mexicano Fuerza Regida que tiene más de 27 millones de vistas en YouTube. “Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización”, dijo Saavedra en el programa.

Pero eso no es todo. Saavedra también ha revelado que hace tres años, cuando Shakira y Piqué todavía estaban juntos, el exfutbolista del Barcelona se interesó por ella y le mandó a llamar dos veces en una discoteca. Sin embargo, Saavedra dice que rechazó a Piqué porque es fan de Shakira y no quería hacerle daño. “Yo soy una gran fan de la colombiana, y por eso rechacé a Piqué cuando me mandaron a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía lo que era Piqué y a la cantante yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano”, contó.

Ni Shakira ni Piqué han respondido a estas afirmaciones de Saavedra, que han causado revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios han criticado a Saavedra por inventarse historias para llamar la atención, mientras que otros han defendido su derecho a expresarse. Lo cierto es que la famosa y su ex siguen siendo el centro de todas las miradas, tanto por su vida personal como por su vida profesional.

Shakira ha lanzado recientemente su canción “El jefe”, que parece ser una reivindicación social pero que también contiene indirectas a sus exsuegros y a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, quien supuestamente fue despedida por Piqué sin pagarle indemnización, después de que ella le informara a Shakira sobre la supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía. Por su parte, Piqué ha anunciado su retirada del fútbol y su nuevo proyecto como presidente del Andorra FC, un club de la tercera división española.