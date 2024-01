La contundente prédica de Dayana Mendoza que genera controversia en las redes sociales: “Unidos bajo el lema ‘Todos somos petros'”

La reconocida modelo venezolana, Dayana Mendoza, quien obtuvo el título de Miss Universo en 2008, ha sorprendido a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram, en el cual muestra parte de las actividades religiosas que realiza a diario.

En el video, que ha sido difundido en la popular red social, se puede apreciar a la exreina de belleza luciendo un elegante vestido negro, mientras predica un salmo evangélico a sus hermanos de fe.

“Este salmo habla de petros, que en griego significa piedritas, tú eres petros, todos somos petros. La iglesia y el cuerpo de Cristo somos nosotros, porque Jesucristo es la roca y tú eres la piedrita, por eso uno tiene que soltar todo lo que no le complace para tener una vida”, expresó la criolla.

Junto con el video, la caraqueña acompañó su publicación con la siguiente descripción: “Replantación hacia mi mayor potencial. ¡Somos un solo cuerpo, somos su iglesia, ¡Y las puertas del hades no prevalecerán! Mateo 16:18”.

La publicación de Dayana no tardó en generar reacciones por parte de los internautas, quienes dejaron cientos de comentarios en la plataforma digital.

“Dayana, siempre has sido una mujer diferente y que transmite felicidad. Tú has transformado tu vida”, “Eres la Miss Universo venezolana más inteligente que he conocido, y ahora con la sabiduría de Dios eres aún mejor”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La modelo ha demostrado una vez más su compromiso con su fe y su deseo de transmitir un mensaje de esperanza y transformación a través de sus redes sociales.

