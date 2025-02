Volver y prevalecer: la clave del éxito

El regreso de Germán Márquez: Una historia de lucha y determinación en las Grandes Ligas



Una vez que te has lastimado, volver a confiar es difícil, pero si aquello te apasiona lo vas a volver a intentar una y otra vez. Esa puede que sea la explicación más sencilla ante la insistencia de innumerables atletas que luchan para recuperarse de alguna lesión, esperando volver a su elemento.

Para la temporada 2025 de Grandes Ligas hay varios regresos a los que seguirles la pista, el del venezolano Germán Márquez es uno de ellos.

El de San Félix, que esta semana celebró su cumpleaños número 30, está listo para reaparecer con sus Rockies de Colorado luego de dos años complejos, en los que apenas ha podido sumar cinco presentaciones y 24 innings de labor. Primero se lastimó a comienzos de la campaña 2023 y debió someterse a una cirugía Tommy John en el codo derecho el 12 de mayo y, posteriormente, en 2024 -cuando todo parecía indicar que estaba listo para volver- presentó una lesión por estrés que lo limitó a una única aparición el 14 de julio ante los Mets.

Un retorno lleno de desafíos



Hay que retroceder hasta 2022 para poder reseñar su última campaña completa, en la que hizo 31 apariciones, sumó 181 innings y dos tercios de labor, dejó un récord 9-13 y una efectividad de 4.95. Pero eso, lejos de preocuparlo, es el combustible que mueve su deseo de volver, su meta clara es estar en acción y recuperar su rol de as con los Rockies, equipo al que ha defendido desde su debut en Las Mayores en 2016 y el que le dio un voto de confianza invaluable en 2023 al -pese a estar lesionado- otorgarle una extensión de contrato por dos años y 20 millones de dólares.

El primer paso ya lo dio. Abrió su primer juego en la Liga del Cactus, el martes ante los Medias Blancas, y completó dos episodios en blanco con 32 lanzamientos, 16 de ellos en strike, no permitió hits, concedió dos boletos y abanicó a dos contrarios. Pudo tocar las 98 millas por hora con su recta y también se vio bien con el sinker y el slider. En general 23 de sus envíos estuvieron por encima de las 90 millas. Pero lo más importante es que lució cómodo y con pleno control de sus movimientos. Ahora está ansioso por afrontar su siguiente salida.

El camino hacia el Opening Day



De mantener un buen desempeño podría ser el abridor del Opening Day, el 28 de marzo ante los Rays de Tampa Bay, que tendrán en la lomita Shane McClanahan. Pero claro hay que esperar, ser pacientes y no repetir los errores del pasado, no precipitarse, después de todo la apuesta es volver a ser ese brazo confiable que en 2021 y 2022 completó hasta 180 innings de labor, lanzó incluso varios juegos completos y hasta coqueteó con el No-Hitter.

Es bien sabido que el oeste de la Liga Nacional no es una división sencilla, los actuales campeones Dodgers y los Padres siempre parten como favoritos, pero eso no quiere decir que Rockies no esté listo para dar la batalla y por qué no dar una sorpresa como la que hemos vivido en años anteriores con los Dbacks por ejemplo.

El regreso de Germán Márquez es una historia de lucha y determinación, un ejemplo de cómo la pasión por el juego puede superar las adversidades. Los fanáticos de los Rockies esperan con ansias verlo de nuevo en el montículo, demostrando su valía y recuperando su lugar como uno de los mejores lanzadores de la liga. Sin duda, su regreso será uno de los momentos más esperados de la temporada 2025 de Grandes Ligas.