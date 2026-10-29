Rescatistas recuperaron un cuerpo en La Guaira.

Rescatistas y voluntarios recuperaron este miércoles un cadáver en el sector Caraballeda, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores dobles terremotos del pasado 24 de junio.

La periodista Angélica Lugo informó de la recuperación del cadáver de Ricardo Alberto Alejo Rodríguez, de 44 años. El cuerpo estaba entre los escombros de lo que fue Mansión Club Caraballeda, una edificación colapsada en los terremotos.

La operación fue llevada a cabo por el grupo de voluntarios Máquina de Hierro, Topos de Venezuela. María del Pilar García, suegra de la víctima, informó a los rescatistas sobre el caso y la extracción se logró en menos de 13 horas.

Rescatistas recuperaron un cuerpo en La Guaira



Funcionarios se presentaron en la escena para supervisar el levantamiento del cuerpo y verificaron preliminarmente la identidad de la víctima. Su cuerpo fue trasladado para los procedimientos correspondientes.

SIGUEN LAS BÚSQUEDAS

La operación de extracción comenzó el martes, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre, quien se sospechaba era Ricardo Alejo. Los rescatistas solicitaron apoyo de sus familiares para confirmar la identidad.

A más de cuatro meses de los terremotos, la extracción de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Familiares denuncian que sus seres queridos permanecen entre los escombros y distintos grupos de rescatistas siguen desplegados en el terreno.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.