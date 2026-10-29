La presidenta Delcy Rodríguez anunció este jueves significativos avances en la mesa de diálogo laboral. La mandataria encargada busca fortalecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano y asegurar la mejora continua de sus salarios durante todo el año 2027.

Delcy Rodríguez anuncia aumentos salariales durante «cuatro momentos» de 2027

Esta mesa de concertación consolida formalmente un modelo tripartito de trabajo. La iniciativa junta a las principales centrales sindicales del país con los gremios empresariales y las autoridades del Gobierno nacional.

La mandataria explicó en detalle que el plan trazado fijará fechas puntuales para evaluar y reajustar los ingresos durante el próximo año fiscal.

Delcy Rodríguez anuncia aumentos salariales durante «cuatro momentos» de 2027

«En el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y que en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda», precisó Rodríguez.

Este esquema conecta directamente los aumentos salariales con el rendimiento económico real de la nación. La propuesta fija una meta mínima que dependerá del crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral.

El Gobierno nacional reafirmó su compromiso de escuchar y atender las peticiones de trabajadores y empresarios. La prioridad oficial abarca el bienestar familiar, la mejora constante de los servicios públicos y el apoyo permanente a las comunidades.

Los sectores laborales exigen respuestas ante la pérdida del poder de compra y piden ajustar prestaciones sociales y aguinaldos de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo no aclaró si el plan de 2027 aumentará el sueldo base o si mantendrá los bonos no salariales.