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PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 presenta a una nueva generación del Colegio PRM, marcada por el estilo, la personalidad y la autenticidad de sus estudiantes.

Contenido
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

La juventud, la creatividad y la identidad estudiantil se convierten en protagonistas de la PROMO 20 Edition – Vol. 1, una propuesta que reúne a la nueva generación del Colegio PRM en una edición pensada para destacar sus momentos y experiencias.

Una generación que deja su propia huella

La PROMO 20 Edition representa mucho más que una promoción escolar. Es una oportunidad para celebrar una etapa importante de la vida estudiantil y mostrar la personalidad de quienes forman parte de esta generación del Colegio PRM.

Con una propuesta visual moderna y atractiva, esta primera edición busca reflejar la esencia de los jóvenes que integran la promoción, resaltando su estilo y la manera particular en que viven esta etapa.

PROMO 20 Edition – Vol. 1

El primer volumen de PROMO 20 Edition reúne elementos que identifican a esta generación y que convierten la experiencia escolar en un recuerdo para toda la vida.

La iniciativa apuesta por una imagen fresca y contemporánea, donde cada detalle busca representar la energía, el compañerismo y la personalidad de los estudiantes del Colegio PRM.

PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

El Colegio PRM celebra a su nueva generación

Para los estudiantes, formar parte de la PROMO 20 significa cerrar un capítulo y comenzar a mirar hacia nuevos retos y oportunidades.

Esta edición se convierte así en una forma de conservar los recuerdos de una generación que comparte aulas, experiencias y momentos que quedarán como parte de su historia escolar.

Una edición con identidad propia

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 destaca por combinar juventud, estilo y autenticidad, convirtiendo a sus protagonistas en el centro de una propuesta que busca celebrar esta etapa.

La nueva generación del Colegio PRM comienza así a escribir su propia historia, con una edición que busca dejar constancia de sus protagonistas y de los momentos que marcarán esta promoción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es PROMO 20 Edition?

PROMO 20 Edition es una propuesta dedicada a destacar y celebrar a una nueva generación de estudiantes del Colegio PRM.

¿Qué significa Vol. 1?

Vol. 1 corresponde al primer volumen de esta edición, presentado como parte de la propuesta de la PROMO 20.

¿A qué colegio pertenece la PROMO 20?

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 está vinculada con la nueva generación del Colegio PRM.

¿Qué destaca la PROMO 20 Edition?

La edición destaca la personalidad, el estilo, la juventud y la identidad de los estudiantes que forman parte de esta generación.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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