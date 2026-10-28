Momentos de angustia y zozobra vivieron la tarde de este martes 27 de octubre comerciantes, prestadores de servicios y residentes del sector Playa Parguito, ubicado en el municipio Antolín del Campo, tras registrarse una repentina e intensa marejada que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el balneario.

Alarma en Playa Parguito por fuerte oleaje (Fotos +VIDEOS)

El violento avance de la marea superó con facilidad la franja de arena e ingresó a las áreas de servicio, llegando incluso a inundar la zona del estacionamiento principal de este popular destino turístico de la isla de Margarita.

Alarma en Playa Parguito por fuerte oleaje (Fotos +VIDEOS)

Daños estructurales y socavación paulatina

Quienes frecuentan y laboran en este icónico balneario insular señalan que el mar ha venido manifestando una fuerza inusual durante los últimos meses. La paulatina erosión costera y el continuo embate de las olas han socavado las bases de varios establecimientos gastronómicos y de servicios, dejando algunas estructuras en estado crítico.

Alarma en Playa Parguito por fuerte oleaje (Fotos +VIDEOS)

Comerciantes de la zona expresaron su preocupación ante la falta de barreras de protección natural o infraestructuras de contención, e hicieron un llamado preventivo a los cuerpos de seguridad y Protección Civil para evaluar los daños y monitorear la evolución del oleaje en las costas del municipio Antolín del Campo.

Se aconseja a bañistas y conductores extremar las medidas de precaución al transitar o visitar las playas del eje nororiental de la entidad insular mientras persistan las condiciones de mar picado.