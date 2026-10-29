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Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias
Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias

Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias.

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Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el municipio Libertador de Caracas, cuando un hombre cayó al vacío luego de colapsar una alcantarilla. No hay detalles sobre la identidad de la víctima.

Los hechos se dieron cerca de las 5 de la tarde de este miércoles en las inmediaciones de Plaza Caracas. El hombre estaba caminando a la altura de un local TodoBaratico y a pocos metros de la iglesia Santa Teresa cuando ocurrió el siniestro.

Hombre cayó por una alcantarilla cuando caminaba por el centro de Caracas tras las fuertes lluvias

Según un video publicado por el reportero Román Camacho, el hombre cayó varios metros hacia el interior de la alcantarilla. En las imágenes se aprecia que otra persona bajó unos minutos después de lo ocurrido.

Vecinos, transeúntes y comerciantes de la zona se percataron de lo ocurrido con el hombre. En tal sentido, alertaron a las autoridades y organismos de emergencias, quienes se desplegaron en la zona.

ESTADO DEL HOMBRE

Organismo de emergencias pusieron en marcha las labores de atención y extracción del hombre. Hasta el momento, se desconoce si el señor pudo ser rescatado y trasladado nuevamente a la superficie.

En el video se aprecia que, a pesar de estar malherido, el hombre permanece consciente tras el incidente. No hay mayores detalles sobre su identidad, edad o la gravedad de sus lesiones.

El siniestro ocurrió luego de que intensas lluvias, descargas eléctricas y fuertes vientos afectaran la Gran Caracas y las localidades cercanas. Se desconoce si la tormenta tuvo alguna relación con el colapso de la alcantarilla.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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