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El llamado de María Corina Machado a los venezolanos para la marcha de este 22-Oct: «Esto es lo que hay»

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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El llamado de María Corina Machado a los venezolanos para la marcha de este 22-Oct: «Esto es lo que hay»
El llamado de María Corina Machado a los venezolanos para la marcha de este 22-Oct: «Esto es lo que hay»

El llamado de María Corina Machado a los venezolanos para la marcha de este 22-Oct: «Esto es lo que hay».

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María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y líder de la oposición, emitió este martes un mensaje sobre la marcha del 22 de octubre e invitó a todos los venezolanos a sumarse a la movilización.

Machado difundió en sus redes sociales un video en el que invitaba a la marcha. «Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves, 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela», dijo en la descripción.

El llamado de María Corina Machado a los venezolanos para la marcha de este 22-Oct: «Esto es lo que hay»

La opositora sostuvo que Venezuela está «unidad, organizada y decidida a ser libre». En tal sentido, Machado recordó «lo que nos ha costado llegar hasta aquí» y «lo que estamos decididos a hacer para llegar hasta el final».

«Miren dónde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: «Esto es lo que hay, cálatela». ¿Hubiéramos podido hacer las primarias? ¿Habríamos logrado la victoria del 28 de julio? ¿(Nicolás) Maduro estaría enfrentando la justicia?», dijo.

MACHADO: «ESTO ES LO QUE HAY»

La opositora destacó que los venezolanos pueden salir a las calles y aseguró que lo harán con «orgullo y convicción». «Estamos convencidos de lo que vamos a hacer», sentenció Machado.

«Cuando te digan «Esto es lo que hay», nosotros contestamos: «Sí, esto es lo que hay: un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves a tres años de la primaria«», sentenció Machado.


La Nobel de la Paz invitó a los venezolanos a ir en familia, con una bandera y «la cabeza en alto». «Convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre. Que el mundo entero lo vea: esto es lo que hay», sentenció.

Según Vente, el punto de concentración en Caracas será Plaza Venezuela. La movilización busca exigir la libertad de los presos políticos, un cronograma electoral y el retorno de Machado.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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