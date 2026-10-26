50 equipos participaron en la Expo Robótica 2026.

50 equipos participaron en la Expo Robótica 2026

La pasión por la tecnología y la robótica es indetenible en Maracaibo, muestra de ello es la participación de 50 equipos conformados por jóvenes en las categorías junior, debutante y amateur, en la Expo-Robótica 2026.

Este encuentro amistoso de creatividad y velocidad, se realizó en los espacios de Fundacite Zulia, en coordinación con la gobernación del Zulia, secretaría de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Infocentro y la alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con el firme propósito de consolidar a Maracaibo como un espacio para la innovación y la ciencia desde la infancia.

Participación inclusiva



Adriana Palmar, facilitadora del Plan Nacional Cayapa Heroica de Fundacite Zulia reveló que “esto no es una competencia como otras, esto es para que todos los que forman parte del semillero científico, tanto de colegios públicos como privados, vivan una simulación de una competencia, y compartir ideas, fomentar la innovación y la ciencia en los niños”.

En cuanto a la dinámica del evento, los prototipos presentados fueron construidos y programados previamente por los mismos estudiantes.

50 equipos participaron en la Expo Robótica 2026

“Aquí todos los niños son bienvenidos a participar; en Fundacite siempre las puertas están abiertas. Es un laboratorio público para quienes desean iniciar en este hermoso camino, fomentando la curiosidad, el desarrollo y la educación. Ese es el verdadero propósito de este espacio”, destacó Palmar.

Maracaibo es robótica



El director de Asuntos Universitarios del ayuntamiento y presidente de Fundacite Zulia, José Larez, enfatizó con orgullo que “Maracaibo tiene casi todos los circuitos y olimpiadas de robótica, como la World Robot Olympiad u Olimpiada Mundial de Robótica, las Olimpiadas de Robótica Creativa, Robótica Zuliana y más”.

De acuerdo con Larez, a través de estas iniciativas se fortalece e impulsa el desarrollo de la robótica en la región, lo que permite que niños, niñas y jóvenes se preparen para las competencias olímpicas.

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Lárez destacó el apoyo del alcalde Giancarlo Di Martino a la robótica educativa, inclusive concedió en comodato la 1era sede regional del país para la robótica en alianza con la Federación Venezolana de Robótica.

En cuanto al encuentro precisó que el propósito es que los 150 niños se conozcan e intercambien saberes. Creemos que esto es una disciplina que va en crecimiento”, puntualizó el presidente de Fundacite Zulia.

Agregó que los espacios del Ministerio de Ciencia y Tecnología están a disposición para garantizar la formación técnica de la juventud.

Venezuela tiene una agenda dinámica en robótica



Por otro lado, Adán Rincón, vicepresidente de la Federación Venezolana de Robótica Creativa señaló que la robótica en Venezuela tiene una agenda bastante movida. “Hoy estamos aquí haciendo esta actividad, pero paralelamente, en la ciudad visitamos a los cuatro equipos que representarán a Maracaibo, al Zulia y a Venezuela en la Olimpiada Mundial de Robótica a desarrollarse en Puerto Rico”, indicó Rincón.

De igual forma, Rincón adelantó los próximos pasos de la organización en la región: “El próximo encuentro amistoso lo tenemos pensado antes de que finalice diciembre con un objetivo claro, que crezca la hermandad y, por supuesto, que se trabaje enormemente en la formación de los chamos”.

Rincón realzó que la robótica es una disciplina con mucho futuro en el país, pero el Zulia y Maracaibo han demostrado ser una potencia y representar a Venezuela en la robótica educativa.

Jóvenes brillantes



En esta actividad estuvieron presentes chamos de distintas edades para demostrar su ingenio con los robots sigue líneas.

Rosalba Rodríguez, capitana del equipo Vortex de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), destacó la participación de su delegación en la Expo Robótica 2026 impulsados por su pasión por la disciplina y el deseo de superar sus marcas anteriores.

El equipo, que viene de consagrarse en la competencia de Campeonato Nacional TechnoXian Venezuela 2026 celebrado en Maracay, con el primer lugar en robot de combate, segundo lugar en todoterreno y posicionarse en el top 5 nacional en seguidor de línea más rápido, llegó a esta cita con la meta firme de reivindicar esas fallas y lograr un buen resultado.

Para el joven Sebastián Álvarez, integrante del equipo Steel bot del Colegio Salto Ángel, y ganador del tercer a nivel nacional en las Olimpiadas de Robótica Creativa, participó en este encuentro amistoso con su robot sigue líneas y extendió una invitación a los chamos para sumarse a este tipo de iniciativas, ya que los encuentros amistosos representan una oportunidad ideal para experimentar la robótica en un ambiente más relajado y sin la presión de un torneo altamente competitivo.