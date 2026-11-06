Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera.

La tirzepatida, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y controlar el peso en determinados pacientes con obesidad, comenzó a comercializarse en varios países de Centroamérica, según informó la farmacéutica Adium, encargada de su distribución en la región.

Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera

Así lo dijo el gerente general para Centroamérica y el Caribe de la farmacéutica Adium, Bernardo Girala, en el marco del lanzamiento en Costa Rica del producto desarrollado por la empresa Lilly y cuya distribución y comercialización en América Latina (excepto Colombia, México y Brasil) estará a cargo de Adium gracias a un acuerdo entre ambas compañías.

«Cuando uno mira los datos de Centroamérica cerca de 7 personas de cada 10 tiene sobrepeso, obesidad o diabetes. Esta es la posibilidad para los pacientes de soñar con una solución con un impacto en corto tiempo a algo que los aqueja desde hace mucho tiempo», expresó Girala.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citados por Adium, señalan que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre los adultos de las Américas aumentó del 44,4 % en 1990 al 67,5 % en 2022.

El ejecutivo aseguró que este medicamento ofrece la posibilidad de que los pacientes vean resultados en un «tiempo razonable» y siempre acompañado por el criterio profesional de su médico tratante.