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La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo
La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo

La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo.

La NASA presentó el X-70 ‘Fractal’, un avión experimental tripulado para probar nuevas tecnologías aeronáuticas, cuyo primer vuelo espera realizar en los próximos dos años y que, a diferencia de una nave espacial, volará dentro de la atmósfera terrestre para desarrollar los aviones del futuro.

La NASA presenta el X-70, un avión experimental tripulado para probar tecnologías de vuelo

La aeronave, presentada este miércoles en el Centro Espacial Kennedy (Florida), incorpora un sistema de control de vuelo que se puede reconfigurar con rapidez y que permitirá estudiar la maniobrabilidad de un avión de maneras nunca demostradas en un vuelo tripulado, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

¿Cómo es el avión experimental?


El X-70 está diseñado para llevar hasta 907 kilogramos de equipos para experimentos, tanto en su interior como en el exterior.

«Su diseño modular y su capacidad para intercambiar en poco tiempo las cargas internas y externas harán que nuestros equipos sigan volando y aprendiendo, y que pasen rápido de un experimento al siguiente», afirmó en el comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El avión está diseñado para volar a una velocidad de crucero de Mach 0,75, es decir, al 75 % de la velocidad del sonido (unos 920 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones atmosféricas), alcanzar una altitud de 13.716 metros y recorrer más de 2.778 kilómetros sin repostar.

El X-70 se suma a la serie X de aviones experimentales estadounidenses, que empezó con el Bell X-1, el primero en romper la barrera del sonido en 1947, a la que pertenece el actual X-59, diseñado para reducir el estampido sónico.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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