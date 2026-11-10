VariedadesPrincipales

Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Vistas
2 Min Lectura
Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso
Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso

Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso.

A través de la Alerta Sanitaria N° ALSA-PE-2026-015, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel informó sobre la detección en el país de comercialización clandestina, distribución irregular y falsificación de péptidos y análogos inyectables presentados en viales sin aval sanitario.

El comunicado del Instituto, divulgado en la cuenta en Instagram del Ministerio del Poder Popular para la Salud, advierte sobre la existencia de múltiples lotes de procedencia incierta y carentes de registro oficial.

Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso

Precisa además que se trata de productos desprovistos de autorización sanitaria y comercializados por vías no reguladas, tales como plataformas digitales y redes sociales.

Al respecto, la publicación califica la situación como un peligro inminente para la salud pública, indicando que la ausencia de trazabilidad, origen desconocido y falta de controles de esterilidad, almacenamiento y composición real impiden garantizar la seguridad y eficacia terapéutica.

En este sentido, el ente recomienda a la población evitar adquirir péptidos o fórmulas inyectables en redes sociales, sitios web o canales de distribución informales.

Asimismo, insta a verificar que cualquier fármaco o insumo posea el registro y la permisología oficial emitida por la autoridad competente antes de su uso; suspender inmediatamente la administración de productos cuya procedencia, etiquetado o autenticidad no puedan ser comprobados fehacientemente y consultar al personal médico calificado ante cualquier duda relacionada con tratamientos farmacológicos.

Finalmente, se llama a reportar ante los organismos de salud cualquier oferta sospechosa o comercialización clandestina de estos insumos.venta ilegal de inyectables para bajar de peso y uso estético en redes sociales.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño
Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Regionales Nueva Esparta Principales
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Principales Política - Opinión Política y Opinión
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Regionales Nueva Esparta Principales
Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo
Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo
Nacionales Principales
Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil
Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil
Nacionales Sucesos Venezuela
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Política y Opinión Política - Opinión Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte