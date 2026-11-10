Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso.

A través de la Alerta Sanitaria N° ALSA-PE-2026-015, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel informó sobre la detección en el país de comercialización clandestina, distribución irregular y falsificación de péptidos y análogos inyectables presentados en viales sin aval sanitario.



El comunicado del Instituto, divulgado en la cuenta en Instagram del Ministerio del Poder Popular para la Salud, advierte sobre la existencia de múltiples lotes de procedencia incierta y carentes de registro oficial.

Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal por internet de inyectables para bajar de peso

Precisa además que se trata de productos desprovistos de autorización sanitaria y comercializados por vías no reguladas, tales como plataformas digitales y redes sociales.

Al respecto, la publicación califica la situación como un peligro inminente para la salud pública, indicando que la ausencia de trazabilidad, origen desconocido y falta de controles de esterilidad, almacenamiento y composición real impiden garantizar la seguridad y eficacia terapéutica.

En este sentido, el ente recomienda a la población evitar adquirir péptidos o fórmulas inyectables en redes sociales, sitios web o canales de distribución informales.

Asimismo, insta a verificar que cualquier fármaco o insumo posea el registro y la permisología oficial emitida por la autoridad competente antes de su uso; suspender inmediatamente la administración de productos cuya procedencia, etiquetado o autenticidad no puedan ser comprobados fehacientemente y consultar al personal médico calificado ante cualquier duda relacionada con tratamientos farmacológicos.

Finalmente, se llama a reportar ante los organismos de salud cualquier oferta sospechosa o comercialización clandestina de estos insumos.venta ilegal de inyectables para bajar de peso y uso estético en redes sociales.