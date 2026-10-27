Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui.

La Diócesis de Barcelona emitió un Comunicado anunciando una investigación canónica tras la detención de dos sacerdotes.

Hasta el momento se desconoce las razones, pero el pronunciamiento confirma la detención por parte de la Policía Nacional Bolivariana de dos sacerdotes del Ordinariato Militar que prestaban servicio en la jurisdicción.

Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui

La institución afirma su política de cero tolerancia a los abusos, ofreció plena cooperación a la justicia civil y eclesiástica, recordó la importancia de la presunción de inocencia y pidió a la comunidad otra por la justicia.

La aprehensión ocurrió minutos después de culminar la misa solemne organizada por el 162 aniversario del natalicio de San José Gregorio Hernández.

De acuerdo con los testimonios recopilados en el lugar, varios funcionarios policiales irrumpieron en la Casa Parroquial del Santuario Diocesano, para ejecutar el arresto ante la mirada atónita de varios feligreses y colaboradores cercanos a la iglesia.

De momento se desconoce la identidad del segundo aprehendido. Las autoridades policiales no han brindado información al respecto.

Desde la Diócesis de Barcelona reiteraron «nuestra firme condena a cualquier tipo de abuso y revalidamos el compromiso de la Iglesia de escuchar, acompañar y buscar la verdad para la protección de la dignidad humana, colaborando en todo momento con las instancias correspondientes en el marco de la justicia eclesiástica y civil».