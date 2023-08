Messi: “Estoy sumamente satisfecho con la decisión que he tomado”

Después de guiar al Inter Miami a las puertas de su primer título en la historia, el astro argentino Lionel Messi afirmó el jueves que está “muy feliz” por la decisión de mudarse a Estados Unidos y destacó la competitividad de los equipos de la MLS.

“Fue mucho más fácil de lo que pensábamos, porque ya habíamos tenido la experiencia de cambiar de ciudad de Barcelona a París y había sido complicado. Esto fue totalmente diferente”, dijo el capitán de Argentina en una conferencia de prensa.

“Hoy puedo decir que estoy muy feliz con la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo sino también por mi familia, por cómo vivimos el día a día, por la ciudad y la recepción de la gente”, remarcó el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain.

Antes de contratar a Messi en julio, el Inter languidecía en el último puesto de la MLS. Con su llegada, el equipo hilvanó seis victorias y jugará la final de la Leagues Cup como visitante en Nashville. También se aseguró un boleto para la Copa de Campeones de la CONCACAF del próximo año.

“Nos tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy alto. La liga mexicana es muy competitiva, con grandes jugadores a nivel mundial, y los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen un nivel grandísimo”, destacó la Pulga.

Conseguir el título el próximo sábado “sería increíble para mí y para todos los aficionados del club, para el propio club, que está apostando por seguir creciendo y ser un equipo de referencia. Ganar un título ayuda muchísimo. Sería impresionante”, valoró.

Messi, quien levantó la Copa del Mundo en Qatar hace ocho meses, reconoció que la mayor dificultad que enfrentó al llegar a Miami “fue el calor y la humedad”.

Este mismo jueves, Messi quedó entre los tres nominados para el premio al mejor jugador del año en Europa la temporada pasada, un galardón que podría encaminarlo hacia el octavo Balón de Oro de su carrera en el futuro.

“Lo más importante para mí siempre fueron los premios colectivos. Mi premio más grande fue la Copa del Mundo. Si llega bien y si no, no pasa nada”, aseguró. “Tuve la suerte de lograr todos los objetivos que me propuse en mi carrera y ahora tengo nuevos objetivos con este club”.