Ynojosa arrasa en San Juan

El talentoso Maestro Internacional (MI) Félix José Ynojosa Aponte se ha impuesto de manera solvente en los Campeonatos Nacionales de Blitz y Rápidas, eventos celebrados en el Hotel Aguas Termales en San Juan de los Morros y que fueron organizados en conjunto por la Asociación de Ajedrez del Estado Guárico y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA). El barinés mostró su clase y enorme capacidad de resiliencia para poder vencer en ambos eventos, obteniendo 7,5 puntos de 9 posibles en el Rápido y 7 puntos de 9 puntos en el Torneo Blitz, con mejor desempate que el MI de origen cubano Richard Leyva y el Candidato a Maestro (CM) y Miembro de la Selección Olímpica Chennai 2022, Samid Escalona Landi. Ynojosa se mantuvo invicto y demostró su gran estado de forma.

Otro pintoresco evento se llevó a cabo en el Gimnasio Hermanas González del CTE Cachamay en Puerto Ordaz, donde se celebró el III Festival IRT Leander 2023, idea del Coronel Antonio Hernández Lugo. En la categoría Sub 8 resultó ganador Rodrigo Segnini, en la Sub 10 Amílcar Carpio, en la Sub 12 Euro Aponte y en el Abierto el CM Angel Márquez. Participaron un total de 177 trebejistas del Oriente del País en pos de la siembra del ajedrez.

La Ruta del Ajedrez continúa con su avance de manera firme en el ajedrez nacional. El pasado fin de semana se jugó el Torneo Clásico IRT “Navidades con Caissa” celebrado en la Quinta Mamina en El Marques, en Caracas. Participaron 35 trebejistas, resultando ganador el CM mirandino Delwin Sucre con 5 puntos de 6 posibles, con mejor desempate que el Maestro argentino Tomas Gibson y el CM también mirandino Bruce Huerta. El torneo fue organizado de manera efectiva por el entusiasta dirigente Rogelio García Blanco y el Club Caballos de Caissa.

Uno de los jugadores más talentosos del país es el CM Ali Aaron Jaramillo López de 17 años, quien culminó el año ganando de manera brillante la 2da. Arabian Cup, evento celebrado en la plataforma www.chess.com. El aragüeño acumuló 10 puntos de 11 posibles, con 9 victorias y 2 tablas, realizando una fantástica actuación y performance. En segundo lugar quedó el MI azerí Read Samadov con 9,5 puntos, y en tercer lugar el Maestro FIDE (MF) español Jaime Rey Martínez. Participaron 182 trebejistas. Desde este espacio felicitamos efusivamente a la joven promesa del ajedrez criollo.

El próximo 26 de diciembre se iniciará en la hermosa ciudad de Samarcanda en Uzbekistán una nueva edición de los Campeonatos Mundiales de Blitz y Rápidas. El evento estará liderado por el ex campeón mundial, el genial Gran Maestro (GM) noruego Magnus Carlsen, y se espera la participación de nuestro campeón, el MI Ynojosa. Desde este espacio le deseamos el mayor de los éxitos al criollo.

En cuanto a la sección de estudios, presentamos un excelente e instructivo estudio del famoso compositor checo Josef Vancura de 1924. En la posición que indica el diagrama, las blancas se imponen con una exquisita maniobra de dominación, uno de los factores claves de la técnica del final de partida.

Para cualquier duda o consulta, favor escribir al correo [email protected]