Conoce el precio del dólar BCV para este miércoles 21 de octubre

Conoce el precio del dólar BCV para este miércoles 21 de octubre

Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este miércoles 21 de octubre Bs. 883,39 mientras que el euro se estima en Bs 993,17 de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

Conoce el precio del dólar BCV para este miércoles 21 de octubre

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 132,29 la lira turca en Bs. 17,82 y el rublo. 10,71.

Estos son valores referenciales de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

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