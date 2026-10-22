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Cotización oficial del dólar y euro para este jueves 22 de octubre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Cotización oficial del dólar y euro para este jueves 22 de octubre
Cotización oficial del dólar y euro para este jueves 22 de octubre

Cotización oficial del dólar y euro para el jueves 22 de octubre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 993,21 bolívares y la del dólar estadounidense en 884,74 bolívares para la fecha valor de el día 16 de octubre de 2026.

Cotización oficial del dólar y euro para el 22 de octubre: precio fijado por el BCV

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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