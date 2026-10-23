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Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria
Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria

Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria.

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El Sistema Patria inició este miércoles el pago del bono Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente al mes de octubre.

En esta ocasión los beneficiarios recibirán 61.390,00 bolívares, lo que equivale a $69,49, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria

Este beneficio está dirigido para los pensionados del país, de acuerdo a lo reseñado en el canal Patria Digital.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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