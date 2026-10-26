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FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi

FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi.

Dos mujeres resultaron detenidas por funcionarios de la Delegación Municipal Acarigua del Cicpc, estado Portuguesa, tras comprobarse su responsabilidad en el desvío injustificado de fondos y fraude electrónico en perjuicio de una compañía local.

La captura se llevó a cabo en el sector Centro, parroquia Acarigua del municipio Páez de la mencionada entidad, según detalló el director de la policía científica, comisario Doauglas Rico a través de su cuenta de Instagram.

Las investigaciones técnico-científicas determinaron que Jennifer Lisbeth Caraballo López, de 32 años de edad, se valió de su cargo y de la confianza de la directiva de la empresa desfalcada para hacer un «uso indebido de los recursos económicos».

A Caraballo se le había asignado una tarjeta de débito corporativa destinada exclusivamente a la cobertura de gastos misceláneos de índole laboral; sin embargo, la mujer utilizaba el instrumento financiero para realizar constantes transacciones ficticias en un punto de venta comercial perteneciente a su cómplice, identificada como Milagros Coromoto Zapata Gutiérrez, también de 32 años.

EL MODUS OPERANDI DEL DESFALCO

La operación ilícita se ejecutaba bajo un acuerdo financiero mutuo que afectó severamente el patrimonio de la organización portugueseña. Milagros Zapata cobraba el 10% de comisión por cada transacción irregular procesada a través de su punto de venta.

Mediante esta modalidad fraudulenta, las implicadas lograron apoderarse de una suma equivalente a más de 50 mil dólares americanos.

El procedimiento y las ciudadanas arrestadas quedaron a la completa disposición del Ministerio Público del estado Portuguesa para el inicio de su respectivo proceso judicial.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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