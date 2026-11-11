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Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública

Edgar José Gutiérrez González, de 29 años, y Eliana Paola Quintero Urdaneta, de 22 años, fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Policía Municipal de Rosario de Perijá (Polirosario) tras ser sorprendidos incurriendo en actos sexuales en plena vía pública.

Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública

Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública

El procedimiento se ejecutó durante labores de patrullaje preventivo nocturno en la avenida Silfredo Montero, a la altura del parque recreacional Ramón Valbuena. En el lugar, la comisión policial avistó un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, mal estacionado en la arteria vial. Al aproximarse para realizar la inspección de rutina, los efectivos encontraron a la pareja sin vestimenta en el interior del automóvil.

Tras la intervención en el sitio, los ciudadanos fueron retenidos y trasladados al Hospital I Nuestra Señora del Rosario para la correspondiente valoración médica de rigor.

Posteriormente, los ciudadanos fueron ingresados a la sede del comando policial y puestos formalmente a la orden de la Fiscalía 41 del Ministerio Público del estado Zulia, organismo encargado de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales conforme a la legislación vigente.

Con información de Noticia al Día


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Betenia Boadas - Periodista RC
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