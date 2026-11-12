Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, identificado como David Pérez, falleció este miércoles tras precipitarse desde el primer viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, en jurisdicción del municipio Libertador, sentido hacia la entidad costera.

Hombre murió tras precipitarse desde el viaducto de la Caracas-La Guaira

De acuerdo con la información difundida por el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, funcionarios del organismo bomberil se desplegaron en el sitio del suceso para realizar la evaluación cefalocaudal correspondiente, constatando que el ciudadano se encontraba sin signos vitales.

El procedimiento y el resguardo de la escena quedaron a cargo de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, a la espera de las averiguaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.