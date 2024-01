Klopp busca un nuevo propósito: “Necesito encontrarlo”

Jurgen Klopp anuncia su salida del Liverpool al final de la temporada. Después de nueve años al frente de los reds y varios títulos obtenidos, el reconocido entrenador alemán tomará otro camino.

Aunque aún se desconoce cuál será su destino en los próximos años, Klopp aseguró que se tomará un descanso para encontrar un nuevo propósito en su vida. “Necesito encontrar algo más que hacer. Si me preguntas si volveré a ser entrenador, ahora te diría que no. Pero no sé cómo me sentiré, porque nunca he estado en esta situación”, declaró Klopp tras su anuncio.

A pesar de su partida, el ex DT del Mainz mostró una gran lealtad hacia el Liverpool de cara al futuro. “Lo que sé es que no entrenaré nunca a otro equipo que no sea el Liverpool en Inglaterra. Al 100%, eso no va a ocurrir. Mi amor por este club y por su gente hace imposible ni siquiera pensar en esa posibilidad”, expresó Klopp.

En cuanto a su futuro futbolístico, Klopp dejó claro que no se quedará inactivo. “Sé que no puedo estar quieto, pero necesito encontrar algo más que hacer. No entrenaré en ningún club o país, al menos por un año. No puedo hacerlo y no quiero. Eso es todo”, sentenció el reconocido entrenador.

Con su partida, Klopp deja un gran legado en el Liverpool, habiendo llevado al equipo a la gloria con la conquista de la Liga de Campeones en 2019, así como a la consecución de otros títulos importantes a lo largo de su mandato. Ahora, el Liverpool deberá buscar un nuevo líder para seguir cosechando éxitos en el futuro.