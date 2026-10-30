Delcy Rodríguez: “En el año 2027 están previstos incrementos en el ingreso de los trabajadores”.

Delcy Rodríguez, anunció este jueves que para el año 2027 están previstos aumentos en el ingreso integral de los trabajadores del país en cuatro momentos.

Delcy Rodríguez: “En el año 2027 están previstos incrementos en el ingreso de los trabajadores”

A través de un mensaje dirigido a los venezolanos, la mandataria señaló que actualmente se encuentra en curso una mesa de diálogo para lograr consensos laborales, con la participación de las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el Gobierno.

Asimismo, informó que los incrementos no serán inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda.

“Está en curso una mesa de diálogo para consensos laborales con participación de las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el gobierno nacional. En este sentido quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, explicó.