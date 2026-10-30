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Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia
Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia

Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este jueves a Oliver Blanco como nuevo canciller de Venezuela. Previamente, ocupó dos Vicecancillería dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

Rodríguez encabezó esta tarde una actividad para informar de la modernización de la Central Hidroeléctrica Macagua. Mientras detallaba inversiones al sector eléctrico, informó del nuevo cargo de Blanco.

«Con base a ese futuro y cómo seguir consolidando las relaciones internacionales y ampliarnos a todo el mundo, he decidido designar a Oliver Blanco como nuevo canciller de la República», indicó Rodríguez.

Oliver Blanco asume la Cancillería: Este será el cargo que ahora tendrá Félix Plasencia

La mandataria manifestó su esperanza de que «este equipo fortalecido siga avanzando en los cambios y la recuperación geopolítica en Venezuela». Blanco se enfocará «la cooperación y amistad» con otros países.

PLASENCIA TENDRÁ NUEVO CARGO

Mientras tanto, Félix Plasencia, canciller desde julio de este año, pasará a estar al frente de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia. «Su diplomacia y profesionalismo al servicio de tareas estratégicas para el país», apuntó Rodríguez.

La primera asignación de Plasencia será «instalarse» en el Reino Unido. Su objetivo es «recuperar el oro que es de los venezolanos» y que permanece bloqueado por la justicia de ese país en el Banco de Inglaterra, según expuso Rodríguez.

Blanco se unió a la Cancillería apenas en febrero de 2026 y cuenta con formación académica en Relaciones Internacionales. Durante sus meses, ha sido uno de los funcionarios encargados de la diplomacia con Estados Unidos y Europa.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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