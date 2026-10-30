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Muere Patrick Stewart, actor de «Viaje a las estrellas» y «X-Men»

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Muere Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"
Muere Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"

Muere Patrick Stewart, actor de «Viaje a las estrellas» y «X-Men».

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de «Viaje a las estrellas» y «X-Men», murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.

«Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy», indicó el comunicado.

Muere Patrick Stewart, actor de «Viaje a las estrellas» y «X-Men»

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en «Viaje a las estrellas: La nueva generación» y el del profesor Charles Xavier en varias películas de «X-Men» y otras producciones relacionadas de Marvel.

«Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros», agregó el comunicado.

«Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise», destacó el texto.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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