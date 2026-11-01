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Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
3 Min Lectura
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Andiep, en Nueva Esparta, evalúa la situación de sus escuelas pues la recurrencia de las fallas eléctricas está obligando a cambiar la dinámica diaria, ya que les resulta imposible mantener los alumnos por tantas horas en espacios cerrados, considerando el clima de la región.

Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria

Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria

Tatiana Bowen, presidenta de la institución, dijo que hicieron una encuesta entre las 21 escuelas registradas y la afectación es en todos los municipios. “Como colegio estamos sufriendo por los cortes de energía eléctrica. Los alumnos tienen que pasar de las aulas de clase a zonas externas buscando áreas techadas o en sombra, pero no es la rutina normal porque no tenemos un cronograma, sino que ocurre en cualquier momento”.

Señaló que para las escuelas con horarios integrales están altamente afectadas, porque los cortes en horarios de alimentación les imposibilita calentar los alimentos, o si ocurre en la mañana entonces no tienen refrigeración. Los cortes son de entre 4 y 6 horas.

Dice que, si bien cada institución tiene su “plan B”, y evitan trasladar el problema a los padres, en ocasiones deben considerar el retiro progresivo antes del horario normal porque las condiciones dentro de la escuela no son las más adecuadas.

Bowen destaca que la situación es preocupante porque el impacto no es solo en la dinámica, sino que hace mella en el ánimo, en el humor, y en la salud en general. “Estamos notando cambios en la jornada de clase, porque muchas veces los niños han vivido el corte de luz en sus casas y no descansan bien, o se van de la escuela sin luz y en la casa también ocurre. Entonces definitivamente es bien osado tratar de continuar así, aunque los colegios tengan alternativas”, sostiene, recordando que para el personal la situación también es agotadora.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades involucradas para que atiendan la situación, porque desde Andiep estamos haciendo un esfuerzo mayor para continuar con el programa de 200 horas que nos exige el Ministerio de Educación, y aunque cada vez es más cuesta arriba, los colegios están comprometidos con la calidad educativa, pero debemos de tener en cuenta el ánimo de los estudiantes y también de nuestro profesorado”.

Bowen también refirió que hasta ahora pocas escuelas cuentan con plantas eléctricas, pero están analizando una alianza anunciada por Fedecámaras, a través de la empresa Swing Energy, para el financiamiento de la instalación de sistemas de energías alternativas, pero son inversiones mayores que dependen de la capacidad de cada institución ya que sus estructuras de costos son limitadas.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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