Mayor robo de criptos de la historia: Binance en caos por hackeo .





La empresa Binance, que opera el mercado más grande de trading en criptomonedas, se encuentra envuelta en un escándalo luego de un aparente hackeo y el movimiento de miles de millones de dólares en operaciones sospechosas.

Medios especializados alertaron de una serie de transacciones este jueves, 29 de octubre. Según rastreo en cadena publicado por Decrypt, unos 5.500 millones de dólares fueron movilizados a direcciones creadas recientemente.

Hasta el momento, trascendió la transacción de 1.450 millones de dólares en Bitcoin, a lo que se suman 875 millones de Ethereum. Asimismo, se reportaron 2.393 millones entre USDT y USDC, además de decenas de millones en otras criptomonedas.

Especialistas alertan que, en caso de ser cierta la información, se trataría del robo de este tipo más grande de la historia. Igualmente, hay que aclarar que los creadores de distintas criptomonedas congelaron algunas operaciones.

RESPUESTA DE BINANCE

Hasta el momento, las empresas han bloqueado unos 2.400 millones de dólares en stablecoins vinculadas al hackeo. En medio del escándalo, Binance salió del paso y confirmó un «posible problema de seguridad» que «está investigando activamente».

«Los fondos de los usuarios están completamente seguros», dijo Binance. «Nuestros equipos de seguridad están revisando toda la información relevante con urgencia, y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales», acotó.



Igualmente, Binance envió un claro mensaje a sus usuarios: «deben permanecer cautelosos ante estafas y no deben confiar en enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuenta no oficiales».

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, dijo que «sí parece un hackeo». Aunque ya no es el CEO de la empresa, manifestó que, como accionista, espera que los fondos de los usuarios estén «completamente cubiertos».