Cada vez más trámites financieros pasan por un dispositivo. En Venezuela, por ejemplo, la red Suiche 7B incorporó el pago móvil con tecnología NFC en varios bancos, y a eso se suman la banca en línea, las billeteras digitales y el trabajo remoto para clientes de otros países. Buena parte de esa actividad se hace desde el teléfono, pero también desde la computadora, y quienes usan una Mac suelen confiar en que el equipo «no tiene virus». En esta nota revisamos por qué esa confianza ya no alcanza, qué protecciones trae macOS y qué hábitos conviene sumar para cuidar la información financiera.

Tu Mac también maneja tu dinero: cómo protegerlo sin complicarte

Los atacantes ya no ven la Mac como un objetivo menor

El malware para macOS sigue siendo menos frecuente que el que apunta a Windows o Android, pero dejó de ser una rareza. El laboratorio independiente AV-Comparatives, que evalúa programas de seguridad, señala en su prueba de seguridad para Mac de 2025 que los atacantes ya no tratan a la Mac como un objetivo secundario y que en los últimos años crecieron los programas que roban información y la distribución mediante ingeniería social. Para esa evaluación, el laboratorio utilizó 899 muestras recientes de malware para Mac, una cifra que da una idea del volumen que circula.

Lo que más interesa a quien maneja dinero desde la computadora es el tipo de amenaza. Los ladrones de información buscan contraseñas guardadas en el navegador, datos de tarjetas, sesiones abiertas y billeteras de criptomonedas. Casi nunca llegan solos: necesitan que el usuario instale algo, ya sea una aplicación descargada de un sitio dudoso, una supuesta actualización o un archivo enviado por un «cliente» o un «reclutador».

Dónde encaja un antivirus para Mac

Las defensas que trae el sistema son buenas, pero no pueden compensar todas las decisiones del usuario. Por eso, en equipos que se usan para cobrar, pagar o trabajar con información de terceros, tiene sentido sumar un Mac antivirus que analice archivos en tiempo real y se actualice de forma constante. El antivirus de Surfshark, por ejemplo, es compatible con macOS Big Sur 11 o posterior y forma parte del paquete Surfshark One, que también protege equipos con Windows y Android desde una sola cuenta. Como cualquier programa de seguridad, conviene descargarlo solo desde el sitio oficial del desarrollador.

Esa capa adicional se apoya en lo que macOS ya hace. Apple explica en su guía para abrir apps en la Mac de forma segura que la App Store es la fuente más segura, porque cada aplicación se revisa antes de publicarse, y que las apps descargadas fuera de ella se verifican con la firma del desarrollador y un proceso de certificación que comprueba que no contienen malware conocido. Cuando una aplicación no supera esos controles, el sistema muestra una advertencia, y si se trata de malware identificado, la mueve a la papelera.

El punto débil aparece cuando el usuario decide saltarse la advertencia. Apple permite abrir igual una aplicación bloqueada desde la configuración de privacidad y seguridad, pero aclara que solo debe hacerse si se tiene certeza de que el origen es confiable y de que el programa no fue modificado.

Hábitos que protegen tu información financiera

La tecnología ayuda, pero buena parte de la protección depende de rutinas sencillas. Estas son algunas que conviene adoptar si usas la Mac para trabajar o manejar dinero:

Descarga aplicaciones desde la App Store o desde el sitio oficial de cada desarrollador, nunca desde enlaces enviados por mensaje.

No ignores las advertencias del sistema al abrir un programa nuevo, sobre todo si llegó de un contacto que no conoces bien.

Desconfía de cualquier instrucción que te pida copiar y pegar comandos en la Terminal, aunque venga de un supuesto soporte técnico o de un reclutador.

Mantén macOS y el navegador actualizados para recibir las correcciones de seguridad.

Activa la verificación en dos pasos en el correo, la banca en línea y las plataformas donde recibes pagos.

Evita guardar contraseñas bancarias en el navegador si el equipo lo usan otras personas.

En pocas palabras

La Mac sigue siendo un equipo bien protegido, pero las evaluaciones independientes muestran que los atacantes ya la tienen en la mira, con programas diseñados para robar información y distribuidos mediante engaños. macOS incluye controles como la revisión de la App Store, la firma de desarrolladores y la certificación de aplicaciones, que funcionan mejor cuando el usuario no los esquiva. Para quienes manejan pagos, cobros o datos de clientes desde la computadora, sumar un antivirus actualizado y mantener hábitos básicos de seguridad es una forma razonable de cuidar tanto el equipo como el dinero.