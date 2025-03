Mujeres latinas lideran la lucha contra el cambio climático

Mujeres líderes en la lucha contra el cambio climático: un ejemplo de compromiso y valentía



El rol de la mujer como agente de cambio en la lucha contra la crisis climática es fundamental. Las mujeres han contribuido a impulsar políticas a favor del medioambiente, a crear compromiso climático internacional y a generar conciencia colectiva sobre la importancia de la sostenibilidad, el reciclaje y la innovación hacia un mundo que funcione con energía limpia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca la importancia de reconocer el papel crucial de las mujeres en la lucha contra el cambio climático durante el Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo.

La crisis climática afecta a todos, pero no de la misma manera. La ONU señala que la vulnerabilidad frente al cambio climático se agrava por la desigualdad y la marginación relacionadas con el género, el origen étnico, los bajos ingresos y otros factores sociales y económicos.

ONU Mujeres considera que el desarrollo sostenible requiere adoptar medidas en tres frentes: el social, el económico y el ambiental.

Las mujeres son madres, empresarias, estudiantes y líderes, capaces de enfrentar cualquier desafío. Además, han dado un paso al frente en el activismo, luchando por un futuro mejor para todos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, destacamos a cuatro líderes latinas que se resaltan en la lucha contra el cambio climático.

Thais López Voguel



Thais López Voguel, venezolana, es la cofundadora de VoLo Foundation y líder de Climate Correction.

En 2014 la activista comenzó junto con su esposo, el científico David S. Vogel, a impulsar proyectos y programas que puedan acelerar un cambio de paradigma capaz de detener el impacto global de la crisis ambiental. Todo esto por medio de soluciones climáticas basadas en la ciencia.

Además, López Vogel trabaja para ayudar a desarrollar sistemas de energías limpias para frenar el calentamiento global, pero sin caer en extremos. Procura que todos los partidos y líderes políticos se sumen a la lucha contra el cambio climático.

Christiana Figueres



Christiana Figueres nació en San José de Costa Rica en 1956 y creció en una familia en la que el servicio público era primordial.

La diplomática costarricense fue una pieza clave para impulsar la histórica negociación del Acuerdo de París de 2015 en el que participaron 195 países y se establecieron objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global.

Motivada por la lucha contra el cambio climático y en conjunto con la organización Optimismo Global, empezó a difundir las enseñanzas de monjes budistas a quienes buscan trabajar por el clima y proteger la biodiversidad.

Antonieta Cádiz



La periodista chilena Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power en Acción, se convirtió en uno de los mayores referentes de la comunidad latina en la lucha contra el cambio climático.

«Como periodista naturalmente eres curioso. Tú quieres saber del mundo. Quieres contar historias y uno de los temas que siempre me llamó muchísimo la atención fue el clima; y creo que fue en parte a esta conciencia que tenemos todos los latinos de cuidar nuestro planeta, de proteger nuestros recursos naturales», contó Cádiz en una entrevista previa a Huella Zero.

En relación con la labor de Antonieta Cádiz en Climate Power en Acción, contó que la organización tiene como visión y misión un futuro en el que las comunidades latinas en EE UU prioricen los temas ambientales y el clima como un propósito de vida.

Irene Burga



Ser consciente del deterioro del medio ambiente y de cómo afecta a la salud de los seres humanos conlleva una gran responsabilidad. Este desafío lo afronta con tenacidad y pasión Irene Burga, directora del programa Clima y Aire Limpio de la ONG GreenLatinos.

Burga nació en Madrid, pero la primera etapa de su infancia la desarrolló entre Perú, de donde es su padre, y España, país natal de su madre. Crecer entre dos continentes no solo la nutrió con un bagaje cultural inmenso, sino que la hizo entender la diversidad cultural. Esto le aportó una visión más amplia del mundo y el contexto que la rodea.

«Esta experiencia me hizo más consciente de los problemas ambientales, especialmente la calidad del aire. Desde los ocho años de edad me crié en un sitio altamente contaminado y cuando volví a Perú o España noté la diferencia en el nivel de la contaminación del aire, lo que asocié con el asma de mis amigos y familia», contó a Huella Zero.

Estas cuatro mujeres latinas son un ejemplo de compromiso y valentía en la lucha contra el cambio climático. Su labor inspira a nuevas generaciones a sumarse a esta causa tan importante para el futuro de nuestro planeta.

Por: Huella Zero.

