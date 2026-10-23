BCV ubica el dólar oficial en Bs. 886,22 y el euro en Bs. 993,08 para este 23 de octubre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que rigen el mercado bancario nacional y las transacciones financieras en todo el país para la jornada con fecha valor de este viernes 23 de octubre de 2026.

BCV ubica el dólar oficial en Bs. 886,22 y el euro en Bs. 993,08 para este 23 de octubre

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el instituto emisor, la cotización del dólar estadounidense quedó fijada en 886,22 bolívares, mientras que el euro se ubicó en 993,08 bolívares.

Marcación resultante del mercado bancario

La autoridad monetaria precisó que estos indicadores corresponden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de compraventa de divisas ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, participantes en el sistema financiero nacional.

BCV ubica el dólar oficial en Bs. 886,22 y el euro en Bs. 993,08 para este 23 de octubre

Las tasas publicadas por el BCV constituyen la referencia marcadora de uso obligatorio para la fijación de precios de bienes, servicios y facturación comercial en todo el territorio venezolano.