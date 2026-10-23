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Capturan en Colombia a dos presuntos cabecillas del Tren del Llano solicitados por Interpol

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Capturan en Colombia a dos presuntos cabecillas del Tren del Llano solicitados por Interpol
Capturan en Colombia a dos presuntos cabecillas del Tren del Llano solicitados por Interpol

Dos presuntos integrantes y cabecillas de la organización criminal Tren del Llano fueron detenidos y entregados a las autoridades venezolanas tras dos procedimientos de cooperación entre organismos de Colombia y Venezuela, informó la Dirección General de Policía Internacional.

Capturan en Colombia a dos presuntos cabecillas del Tren del Llano solicitados por Interpol

Capturan en Colombia a dos presuntos cabecillas del Tren del Llano solicitados por Interpol

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde fue detenido un venezolano de 31 años que tenía una notificación roja emitida por la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas.

El sujeto es requerido por su presunta vinculación con delitos de terrorismo, extorsión agravada, homicidio, secuestro, robo y sustracción de vehículos, de acuerdo con la información difundida por el organismo policial.

En una segunda operación, funcionarios de Migración Colombia entregaron a las autoridades venezolanas, mediante un procedimiento administrativo migratorio en la zona fronteriza, a otro presunto cabecilla del Tren del Llano.

Este segundo hombre era solicitado por tribunales venezolanos por los presuntos delitos de asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Según el reporte oficial, la estructura criminal tenía especial radio de acción en el estado Guárico.

La Dirección General de Policía Internacional manifestó que ambos señalados cumplían funciones de mando y ejecución de órdenes operativas dentro de la organización delictiva.

Los dos quedaron bajo custodia del Ministerio Público para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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