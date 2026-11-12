La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el plan «Venezuela vive», con el objetivo de coordinar mejor los diferentes esfuerzos de protección del clima en el país, durante su intervención ante la cumbre climática COP31 en Turquía.

Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 el plan «Venezuela vive» para la protección climática

Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 el plan «Venezuela vive» para la protección climática

En su alocución, transmitida por Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que este mecanismo nace con el objetivo de «articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas, océanos, la biodiversidad y la acción climática».

Aunque no ofreció más detalles sobre este plan, la mandataria encargada destacó que «Venezuela vive un país, una naturaleza, un futuro», afirmando que «proteger la naturaleza es proteger la vida» y por ello se debe trabajar en conjunto o «la vida se apaga».

Emergencia climática

Asimismo, Rodríguez reiteró la emergencia climática que atraviesa la humanidad, haciendo mención de que el país «está perdiendo sus glaciares» y la llegada del fenómeno «Súper Niño» que, según expertos, «podría ser el más fuerte en más de 70 años».

En ese sentido, explicó que Venezuela es «un escudo natural que absorbe el impacto global», pues aporta apenas el «0.39 % de las emisiones de gases de efecto invernadero», al mismo tiempo que los ecosistemas fungen como un «pulmón de vida en el planeta», absorbiendo 1.8 toneladas de carbono por cada tonelada que se emite.

«Somos un país sumidero, un país carbono neutro, donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones», expresó.

Hizo mención a que, en 1825, Simón Bolívar ordenó proteger las fuentes de agua y sembrar un millón de árboles y, al día de hoy, «más del 64 % del territorio nacional está protegido por ley y cerca del 22 % son parques nacionales».

Además, detalló que desde 2018 las autoridades han reforestado casi 70,000 hectáreas y actualmente el 80 % de la generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas.

Expuso que la nación también se encuentra en un proceso para ampliar la matriz con más fuentes renovables, entre ellas la fotovoltaica.

«El cuidado del planeta es un tema de decisiones políticas, pero también de organización y acción social», apuntó.

Venezuela como país energético

Rodríguez se refirió a que Venezuela es un país energético; sin embargo, consideró que «no existe contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental», pues, a su juicio, «una transición justa no apaga economías, sino que las transforma».

De esta manera, defendió el «derecho soberano» de la nación de «potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional».

No obstante, reconoció la «importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquella de carácter restitutivo ante pérdidas y daños», y aseguró que el país «viene reduciendo la intensidad de quema por barril durante cuatro años consecutivos».

La mandataria puntualizó que esta transformación requiere «cooperación internacional, recursos y respeto por la soberanía y las circunstancias nacionales»; por ello, reiteró el llamado a los países desarrollados a «cumplir sus compromisos de financiamiento climático, transferencias tecnológicas y fortalecimiento de capacidades conforme al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas».

Detalló que los países en desarrollo necesitan 310,000 millones de dólares al año para adaptarse, pero reciben menos de 26,000 millones, por lo que «esa brecha también genera una emergencia»