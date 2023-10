Preparativos en marcha para el gran evento de mañana

Los ejemplares se prepararon para las carreras de mañana y demostraron un gran desempeño en los entrenamientos. Abuelo Felipe completó 8ª carrera en 600 metros en 43 segundos y 13.2 décimas, mostrando comodidad en la pista. Babadag, por su parte, realizó la 3ª carrera en 600 metros en 41.3 segundos, con un ritmo controlado en la silla. Black Truffle destacó en la 10ª carrera, completando 400 metros en 30.3 segundos y 14.2 décimas, demostrando gran comodidad en la pista. Electronic, en la 8ª carrera, completó 800 metros en 52.1 segundos y 14.3 décimas, aunque tuvo un ligero retraso al salir del aparato. Jimmy The Great también destacó en la 2ª carrera, completando 400 metros en 30.3 segundos desde el inicio. Mamba Mentality, en la 10ª carrera, realizó 600 metros en 40.1 segundos y 12 décimas, mostrando gran comodidad en la pista. Mi Goajira Adorada, en la 3ª carrera, completó 400 metros en 30.3 segundos desde el inicio. Mística, también en la 3ª carrera, realizó 400 metros en 41.3 segundos desde el inicio. Mr. Bruno, en la 10ª carrera, completó 500 metros en 36 segundos y 13.2 décimas, mostrando comodidad en la pista. My Titico Mate, en la 4ª carrera, realizó 400 metros en 33.1 segundos y 17.1 décimas, mostrando comodidad en la silla. Napoleón, en la 6ª carrera, completó 600 metros en 43.4 segundos y 13.1 décimas, mostrando gran comodidad en la silla. Nonna Victoria, en la 3ª carrera, tuvo un desafortunado inicio ya que se fue de manos en el aparato y no completó la carrera. Papá Aniello, en la 4ª carrera, completó 600 metros en 43.3 segundos y 15 décimas, mostrando un ritmo controlado en la pista. Paradigma, en la 5ª carrera, realizó 800 metros en 53.1 segundos y 14.4 décimas, retrasándose ligeramente desde el aparato. Pequeño Jesús, en la 6ª carrera, realizó 800 metros en 54 segundos y 13 décimas, saliendo rápidamente del aparato en la silla. Queen Emmy, en la 10ª carrera, realizó 800 metros en 50.4 segundos y 12 décimas, saliendo rápidamente del aparato en la pista.

Los ejemplares demostraron su preparación y afinaron sus “motores” para las carreras de mañana. Su rendimiento en los entrenamientos promete un emocionante día de competencia. Para obtener más información sobre las carreras y los resultados, visita nuestro sitio web.