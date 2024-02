Marvin Benard: Desafía los estereotipos del conformismo en los peloteros nicaragüenses

Gigantes de Rivas de Nicaragua sufrió su tercer revés consecutivo en la Serie del Caribe, al caer 6-3 ante Federales de Chiriquí de Panamá el pasado domingo. El resultado no fue bien recibido por el manager del equipo, Marvin Benard, quien expresó su frustración en la rueda de prensa posterior al partido.

Durante la conferencia, a Benard se le cuestionaron tanto sus decisiones en el encuentro contra Panamá como la falta de victorias tanto en el Clásico Mundial 2023 como en la actual Serie del Caribe. “Somos conformistas, eso es lo que somos”, afirmó Benard. “El pelotero nicaragüense es conformista, uno trata de buscar la manera de motivarlos, traemos a lo mejor que tenemos y eso es lo que hay”.

El manager también se disculpó con la fanaticada nicaragüense, ya que considera que no han estado a la altura de las expectativas. “Parece que no hay hambre, a la fanaticada nicaragüense le pido disculpas, no se merecen lo que se les está dando”, agregó.

Ante las preguntas sobre sus decisiones durante el partido contra Panamá, Benard no ocultó su molestia. En particular, se le cuestionó sobre dos intentos de toque de sacrificio cuestionables y la temprana salida del abridor Ronald Medrano. “Tengo más de cuatro años viendo a Medrano y sabemos que él llega a un límite de pitcheos. Tratando de no dejarlo ahí, que lo castiguen, teniendo un bullpen que tenemos, tomé esa decisión. Las cosas no se dieron”, explicó.

Además, Benard destacó que el equipo no puede depender únicamente de sus lanzadores. “No estamos de turistas. Todos tenemos un trabajo que hacer. No se le puede poner todo el peso a un pitcher, dos pitchers. Traemos 14 pitchers”, subrayó.

El manager concluyó expresando su frustración ante las críticas y preguntas que recibe. “Uno se cansa de todo esto, cuando me comienzan a criticar y a hacerme preguntas así, es por eso que me enojo. Nadie está aquí de vacaciones, estamos buscando cómo pelear. No puedo batear por ellos, no puedo correr por ellos, uno se enoja, yo soy competidor”, concluyó Benard molesto.

En resumen, Gigantes de Rivas de Nicaragua continúa sin poder sumar victorias en la Serie del Caribe, lo que ha generado frustración en su manager Marvin Benard. El equipo enfrenta desafíos tanto en el ámbito de motivación como en la toma de decisiones estratégicas durante los partidos. A pesar de contar con un sólido cuerpo de lanzadores, Benard destaca la necesidad de un esfuerzo colectivo por parte de todo el equipo.