BONOS de la Patria ACTIVOS: MONTOS ACTUALIZADOS, FECHAS DE PAGO y ÚLTIMAS NOTICIAS, 12 de marzo 2024

Primer Bono Especial 2024: ÚLTIMAS NOTICIAS del pago HOY, 12 de marzo

¿Cuándo llega el Primer Bono Especial de marzo 2024?

El Sistema Patria puso a disposición de los venezolanos el Segundo Bono Especial de febrero de 2024, denominado Bono Consulta, Debate y Acción, el cual se pagó a los beneficiarios correctamente inscritos en la plataforma a partir del último viernes 23 de este mes con el monto de 180 bolívares.

Por lo que se espera que la entrega del Primer Bono Especial de marzo se espera esté cayendo entre el 11 y 15 del presente mes. Además, puede que el concepto la celebración por el Día de la Mujer el 8 de marzo.

¿Qué bono de la Patria está llegando?

Normalmente, son cuatro los pagos que se LLEGAN o se anuncian en este lapso de siete días correspondientes a la segunda semana de cada mes:

Bono 100% Amor Mayor

Bono Beca Universitaria

Bono Enseñanza Media

Bono contra la Guerra Económica para los empleados públicos.

No obstante, cabe resaltar que debido a que son muy pocos los bonos que tienen una fecha fija y, además, el Sistema Patria no funciona los domingos, es probable que no se sepa el día exacto, pero sí el lapso que es precisamente los días comprendidos hasta el 15 de marzo.

Bonos de la Patria: ¿Cuáles serían los nuevos montos?

Si se consideran los últimos pagos correspondientes a estos bonos, se podría esperar algo cercano a ellos, teniendo en cuenta siempre posibles aumentos.

Bono 100% Amor Mayor 130 a 710 bolívares Bono Beca Universitaria 199.70 bolívares Bono Enseñanza Media 199.70 bolívares Bono contra la Guerra Económica para empleados públicos 1000 bolívares a más

Estos montos siempre están sujetos a cambios y ajustes. Por ejemplo, algunos bonos tuvieron aumentos en diciembre porque incluyeron pagos de aguinaldos.

¿Cómo funciona el Sistema Patria?

El Sistema o Plataforma Patria sirve para que el Gobierno venezolano pueda brindar los bonos que se entregan mensualmente a los ciudadanos que estén correctamente inscritos en el organismo virtual.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria 2024?

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Ve a ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos’

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Pulsa el botón de ‘continuar’ y después en “aceptar”.

Por último, el sistema te mostrará que la operación fue un éxito y listo.

¿Qué bonos llegaron el 1 de marzo de 2024 por Patria?

El régimen de Nicolás Maduro entregó estos bonos de la Patria a partir del 1 de marzo:

– Hogares de la Patria

– Economía Familiar

– 100% Escolaridad

– José Gregorio Hernández

– Parto Humanizado

– Lactancia Materna

