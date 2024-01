Llega Bono de la Patria de 500 bs.

Bonos de la Patria de 500: ¿se está pagando HOY?

Hasta la fecha, esta bonificación NO ha sido anunciada por ningún canal digital del gobierno venezolano. Por esta razón, se pide a los usuarios del Sistema Patria no caer en falsas noticias, ya que no existe tal subsidio.

¿Qué bonos se están pagando HOY?

Hogares de la Patria: Entre 87,00 y 324,00 bolívares.

Economía Familiar: De 108,00 bolívares.

Lactancia Materna: De 216,00 bolívares.

Parto Humanizado: De 216,00 bolívares.

Primer Bono Especial de Enero: De 180 bolívares.

100% Escolaridad: De 108,00 bolívares.

100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: De 3.600 bolívares.

Enseñanza Media: De 199,70 bolívares.

Beca Universitaria: De 199,70 bolívares.

¿Por qué no me llegan los bonos de la Patria?

Si te encuentras registrado en el Sistema Patria, ten en cuenta las siguiente recomendaciones para que no dejes de cobrar las bonificaciones.