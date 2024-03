¿Sabes cómo recibir el bono Amor Mayor y la pensión del IVSS? Aquí te lo decimos

¿Sabes cómo recibir el bono Amor Mayor y la pensión del IVSS?.

Aunque en Venezuela ya hace varios años se recibe el bono Amor Mayor por el sistema Patria, aún existen inquietudes sobre la pensión del IVSS.

Actualmente, todavía hay quienes preguntan en redes sociales sobre inquietudes respecto a los beneficiarios de los bonos y beneficios que ofrece el Estado a la población venezolana. Entre ellas las más comunes son:

¿Se puede recibir el bono Amor Mayor y la pensión del IVSS?

No, si el adulto mayor ya recibe el beneficio por parte del Instituto Venezolano de seguros Sociales (IVSS), no puede recibir el bono 100% Amor Mayor. esto se debe a que es uno de los requisitos de Amor Mayor, para lograr un mayor alcance de adultos mayores que no reciban pensión del seguro.

¿Debo escanear mi carnet de la patria para recibir los bonos?

No, ya no es necesario escanear el carnet de la patria para recibir bonos, ya todos los beneficios se reciben de manera digital. Siendo el caso de muchos beneficiados que reciben los bonos sin poseer carnet.

¿Los bonos tienen un monto fijo?

No, todos los montos de los bonos otorgados por el sistema Patria tienen un monto diferente cada mes, de acuerdo con la orden presidencial. Adicionalmente, hay montos que varían en el mismo bono, según quien sea el beneficiario.