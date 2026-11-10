BCV fija el dólar en 899,27 Bs y el euro supera los 1.000 Bs para este martes 10 de noviembre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) público los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las operaciones financieras y comerciales en todo el territorio nacional durante la jornada de este martes 10 de noviembre de 2026.

BCV fija el dólar en 899,27 Bs y el euro supera los 1.000 Bs para este martes 10 de noviembre

La autoridad monetaria nacional estableció la cotización oficial del dólar estadounidense en 899,27 bolívares, mientras que la divisa europea alcanzó un nuevo hito al ubicarse en 1.006,60 bolívares por euro para la fecha valor fijada por el ente emisor.

Indicador obligatorio para facturación y comercio

Las cotizaciones oficiales corresponden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio de las instituciones bancarias públicas y privadas del país.

El organismo emisor recordó a los actores económicos, comerciantes y prestadores de servicios que estos valores constituyen el marco de referencia de uso obligatorio para la facturación, comercialización y fijación de precios de bienes y servicios a nivel nacional durante la jornada.