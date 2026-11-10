En el marco de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE 2026), celebrada en la ciudad de Shanghái, la representación agroproductiva del estado Nueva Esparta logró dar un paso decisivo en la proyección internacional de sus rubros autóctonos al concretar mesas de trabajo y ruedas de negocios orientadas a la exportación hacia el mercado asiático.

Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño

Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño

Las marcas insulares Delirio Chocolate y Moi Gourmet —esta última especializada en productos derivados del icónico ají margariteño— destacaron en las catas de especialidad, captando el interés de importantes distribuidores e importadores internacionales.

De acuerdo con información suministrada por el Ejecutivo regional, la delegación venezolana abrió canales directos de distribución comercial para consolidar la marca «Lo Hecho en Margarita» en los mercados de Asia.

«En nombre del gobierno regional celebramos la apertura de estos canales comerciales internacionales que posicionan la excelencia de la producción insular en vitrinas de primer nivel global», destaca el comunicado institucional.

Venezuela e Isla de Margarita triunfan en los International Chocolate Awards 2026

La participación comercial coincidió con un hito histórico para la bombonería y chocolatería nacional en la Final Mundial de los International Chocolate Awards 2026, donde la delegación de Venezuela conquistó un total de 7 galardones globales.

Dentro de los reconocimientos obtenidos, destacan 4 medallas de oro para la formulación 100% Cacao Mass, acreditándolo como el Mejor Chocolate Oscuro 100% del Mundo, además de otorgar las distinciones a Mejor Maestra Chocolatera, Comercio Directo y País Productor.

La representación margariteña brilló con luz propia al recibir la medalla de plata para la barra «Mi Tierra», elaborada con cacao cultivado por la familia Vásquez en la comunidad de La Sierra, municipio Arismendi. El palmarés venezolano se completó con distinciones de plata para el Cacao Porcelana de Mérida y de bronce para el Cacao Ocumare de Sucre.

Reconocimiento a la maestría insular

El Ejecutivo regional extendió sus felicitaciones a la maestra chocolatera y fundadora de la marca Delirio, Fredmerys Plaza, quien con estos triunfos acumula un histórico de 67 premios internacionales a lo largo de su trayectoria.

La articulación entre el sector privado gourmet de la isla y los programas de promoción de exportaciones busca garantizar un flujo constante de productos con sello de origen insular hacia los mercados internacionales más exigentes.