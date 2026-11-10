Durante las últimas semanas, coincidiendo con el incremento de las temperaturas en la región insular, las suspensiones intempestivas del servicio eléctrico se han intensificado drásticamente en el estado Nueva Esparta. Los denominados «planes de administración de carga» ejecutados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) alcanzan y superan diariamente las cuatro horas consecutivas por sector.

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

La contingencia impacta de forma severa la cotidianidad en diversos municipios. En urbanismos como Los Chacos, en el municipio Maneiro, los cortes son diarios o interdiarios, mientras que en otros sectores de la entidad los vecinos denuncian interrupciones continuas que han llegado a superar las 24 horas sin fluido eléctrico.

La falta de información oficial agrava la zozobra ciudadana. La empresa estatal no emite boletines ni publica cronogramas previos; en su lugar, los usuarios reciben notificaciones vía mensaje de texto que suelen enviarse a destiempo y con datos imprecisos.

«Administración de Carga (04 Horas), Sectores Afectados: Crucero De Guacuco, Palosano, Atamo Sur, Los Chacos, Mundo Nuevo Los Robles, Calle 4 De Mayo La Asunción», señalan de manera escueta algunos de los SMS difundidos tras el inicio de los apagones.

Alimentos dañados, olas de calor y ciclos de agua interrumpidos

El impacto social de los racionamientos golpea directamente la calidad de vida en los hogares insulares. La imposibilidad de hacer uso de ventiladores o sistemas de aire acondicionado complica el descanso y compromete la salud de adultos mayores y pacientes encamados.

Asimismo, las prolongadas interrupciones provocan la descomposición constante de los alimentos por pérdida de la cadena de frío. La falla eléctrica coincide frecuentemente con los ya dilatados ciclos de distribución de agua potable —distanciados por semanas o meses—, impidiendo que las familias utilicen sus bombas hidroneumáticas para abastecer los tanques residenciales.

Exigencia de pronunciamiento oficial

Hasta la fecha, no existe un pronunciamiento formal por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ni de la gerencia regional de Corpoelec que precise el origen de la falla estructural o determine si las medidas de racionamiento tienen un carácter temporal o indefinido.

Ante la falta de soluciones, miles de residentes expresan a diario su malestar y frustración en redes sociales y plataformas de mensajería, al tiempo que acuden a los medios de comunicación locales exigiendo una respuesta urgente y la restitución del servicio en la entidad insular.