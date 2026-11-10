Nueva EspartaPrincipalesRegionales

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

Betania Boadas
Por Betania Boadas
11 Vistas
3 Min Lectura
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

Durante las últimas semanas, coincidiendo con el incremento de las temperaturas en la región insular, las suspensiones intempestivas del servicio eléctrico se han intensificado drásticamente en el estado Nueva Esparta. Los denominados «planes de administración de carga» ejecutados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) alcanzan y superan diariamente las cuatro horas consecutivas por sector.

Contenido
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta

La contingencia impacta de forma severa la cotidianidad en diversos municipios. En urbanismos como Los Chacos, en el municipio Maneiro, los cortes son diarios o interdiarios, mientras que en otros sectores de la entidad los vecinos denuncian interrupciones continuas que han llegado a superar las 24 horas sin fluido eléctrico.

La falta de información oficial agrava la zozobra ciudadana. La empresa estatal no emite boletines ni publica cronogramas previos; en su lugar, los usuarios reciben notificaciones vía mensaje de texto que suelen enviarse a destiempo y con datos imprecisos.

«Administración de Carga (04 Horas), Sectores Afectados: Crucero De Guacuco, Palosano, Atamo Sur, Los Chacos, Mundo Nuevo Los Robles, Calle 4 De Mayo La Asunción», señalan de manera escueta algunos de los SMS difundidos tras el inicio de los apagones.

Alimentos dañados, olas de calor y ciclos de agua interrumpidos

El impacto social de los racionamientos golpea directamente la calidad de vida en los hogares insulares. La imposibilidad de hacer uso de ventiladores o sistemas de aire acondicionado complica el descanso y compromete la salud de adultos mayores y pacientes encamados.

Asimismo, las prolongadas interrupciones provocan la descomposición constante de los alimentos por pérdida de la cadena de frío. La falla eléctrica coincide frecuentemente con los ya dilatados ciclos de distribución de agua potable —distanciados por semanas o meses—, impidiendo que las familias utilicen sus bombas hidroneumáticas para abastecer los tanques residenciales.

Exigencia de pronunciamiento oficial

Hasta la fecha, no existe un pronunciamiento formal por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ni de la gerencia regional de Corpoelec que precise el origen de la falla estructural o determine si las medidas de racionamiento tienen un carácter temporal o indefinido.

Ante la falta de soluciones, miles de residentes expresan a diario su malestar y frustración en redes sociales y plataformas de mensajería, al tiempo que acuden a los medios de comunicación locales exigiendo una respuesta urgente y la restitución del servicio en la entidad insular.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño
Nueva Esparta abre exportación a China con chocolate y ají margariteño
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Regionales Nueva Esparta Principales
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Regionales Nueva Esparta Principales
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Principales Política - Opinión Política y Opinión
Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo
Lluvias en Carabobo: anegaciones y deslaves tras fuertes precipitaciones en San Diego este domingo
Nacionales Principales
Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil
Niño de un año murió en Maturín tras ingerir gasoil
Nacionales Sucesos Venezuela
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Política y Opinión Política - Opinión Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte