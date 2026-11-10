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Venezuela noqueó a Cuba 10-0 y avanza invicta en el Mundial de Béisbol Sub-23

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Venezuela noqueó a Cuba 10-0 y avanza invicta en el Mundial de Béisbol Sub-23
Venezuela noqueó a Cuba 10-0 y avanza invicta en el Mundial de Béisbol Sub-23

Venezuela noqueó a Cuba 10-0 y avanza invicta en el Mundial de Béisbol Sub-23.

La selección de Venezuela Sub-23 venció ese lunes 10-0 por nocaut en siete entradas a Cuba, en el Estadio Roberto Clemente de Masaya, Nicaragua, para asegurar su clasificación a la Súper Ronda del Mundial de Béisbol Sub-23 de la WBSC, con marca de 4-0 en el Grupo B.

Lewis Castillo conectó un jonrón solitario en el primer inning y un grand slam en el segundo, que completó un racimo de siete anotaciones que definió el encuentro de manera temprana.

El abridor cubano Fher Cejas fue el lanzador derrotado, mientras que Alejandro Hidalgo lanzó dos entradas sin permitir carreras con un hit y tres ponches, y Davidxon Lara se acreditó el triunfo con dos episodios en blanco. Venezuela acumuló 37 carreras a favor y ninguna en contra en sus primeros cuatro compromisos del torneo.

Con este resultado, Venezuela consolida el liderato del Grupo B y Cuba queda con balance de una victoria y tres derrotas, al borde de la eliminación. El equipo dirigido por Néstor Corredor disputará su último partido de la fase de grupos este martes ante Japón, que también se mantiene invicto.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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