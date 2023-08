EEUU devuelve más de 250 artefactos saqueados a Italia. En un gesto trascendental de restitución cultural, Estados Unidos ha devuelto una importante colección de más de 250 artefactos antiguos a Italia.

Entre el “tesoro de tesoros” se encuentran esculturas, pinturas, mosaicos, vasijas y esculturas que abarcan un rico tapiz de civilizaciones, desde la época de Villanova hasta la Roma imperial

Se descubrió que los artefactos, algunos que datan de hace 3,000 años, fueron saqueados ilegalmente y posteriormente vendidos a museos estadounidenses y coleccionistas privados durante la década de 1990, según informa la BBC.

La diligente unidad de arte de la fuerza policial de Italia encabezó la investigación que condujo a la identificación y repatriación de estos tesoros robados.

Los elementos recuperados abarcan una impresionante variedad de épocas históricas, incluida la era de Villanova (1000 – 750 a. C.), la civilización etrusca (800 – 200 a. C.), Magna Grecia (750 – 400 a. C.) y la Roma imperial (27 a. C. – 476 d. C.). En particular, varias de las obras maestras del mosaico tienen una valoración de decenas de millones de euros.

Curiosamente, el esfuerzo de repatriación arroja luz sobre el complejo viaje de estos artefactos. Las piezas robadas se rastrearon a través de una red de comerciantes, con una selección supuestamente ofrecida a la Colección Menil, un museo destacado en Houston, Texas.

La participación del ministerio resultó fundamental, ya que las investigaciones policiales revelaron que la colección procedía de excavaciones ilegales. En consecuencia, el propietario de los artefactos devolvió voluntariamente los artículos a su origen legítimo.

Esta iniciativa de repatriación no es un incidente aislado. Italia ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la recuperación de antigüedades y artefactos robados, un compromiso que se extiende al arte saqueado de sitios arqueológicos y adquirido ilegalmente por instituciones y coleccionistas privados.

NAM – El Diario NY

.