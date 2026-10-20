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Plantean al Ejecutivo Nacional transferir el Aeropuerto y el Puerto de El Guamache a la Gobernación de Nueva Esparta

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Plantean al Ejecutivo Nacional transferir el Aeropuerto y el Puerto de El Guamache a la Gobernación de Nueva Esparta
Plantean al Ejecutivo Nacional transferir el Aeropuerto y el Puerto de El Guamache a la Gobernación de Nueva Esparta

El legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), Johan Yánez, reiteró su firme llamado a profundizar el proceso de descentralización en el país como vía fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad insular.

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Plantean al Ejecutivo Nacional transferir el Aeropuerto y el Puerto de El Guamache a la Gobernación de Nueva Esparta

Desde La Asunción, capital del municipio Arismendi, el parlamentario regional argumentó que la restitución de competencias clave a las autoridades regionales permitirá reactivar el comercio local, el turismo y fortalecer las capacidades operativas de la región.

Exigen devolución de infraestructuras estratégicas

Yánez exigió de manera puntual el retorno del control de las dos principales puertas de entrada marítima y aérea a la isla de Margarita, las cuales permanecen bajo la administración del poder central.

«Quiero, en mi condición de legislador de Nueva Esparta, solicitar formalmente al Gobierno Nacional devolver las competencias de administración y operatividad del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, así como del Puerto Internacional de El Guamache, al Ejecutivo regional», manifestó.

«Ya basta del centralismo»

El también dirigente del partido Avanzada Progresista enfatizó que esta petición busca superar la paralización institucional y las limitaciones financieras provocadas por el modelo centralista.

«El fortalecimiento de la descentralización permitirá a las regiones recuperar competencias y potenciar sus capacidades para progresar. Ya basta del centralismo que solo ha generado atraso, paralización y una alta dependencia burocrática para los estados», concluyó el legislador, instando a las fuerzas vivas de la entidad a sumarse a esta exigencia histórica del pueblo neoespartano.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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