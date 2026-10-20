Un nuevo informe reveló la preocupante disminución de la fauna silvestre en Venezuela durante los últimos 50 años.

Un nuevo informe reveló la preocupante disminución de la fauna silvestre en Venezuela durante los últimos 50 años.

El tamaño promedio de la fauna silvestre monitoreada en el mundo disminuyó un setenta y tres por ciento. La alarmante caída global comprende el período entre 1970 y 2022.

Según informó el diario El Tiempo, el Fondo Mundial para la Naturaleza advierte sobre el grave deterioro ambiental. El estudio exige transformar urgentemente los sistemas de alimentación, energía y finanzas.

Un nuevo informe reveló la preocupante disminución de la fauna silvestre en Venezuela durante los últimos 50 años

El panorama es preocupante en América Latina y el Caribe, donde la reducción alcanza el noventa y cinco por ciento. Esta disminución representa la cifra más alta registrada entre las zonas evaluadas.

Los ecosistemas de agua dulce presentan el mayor descenso con una caída del ochenta y cinco por ciento. Le siguen los hábitats terrestres con un sesenta y nueve por ciento y los marinos.

El organismo indicó que estas presiones derivan de problemas estructurales en los modelos productivos. Entre las principales amenazas destacan la degradación de hábitats, la sobreexplotación y el impacto del cambio climático.

Medidas de conservación exitosas y prioridades de transformación global

A pesar de la crisis ambiental, el informe destaca que la mitad de las poblaciones analizadas permanecen estables. Casos como las tortugas verdes y los tigres demuestran que la conservación genera resultados positivos.

La directora Kirsten Schuijt señaló que ampliar estos logros requiere transformar profundamente las industrias y los sistemas económicos. El estudio plantea priorizar la expansión de la energía solar y promover prácticas sostenibles.

Asimismo, el informe exige redirigir los flujos financieros para cerrar una brecha anual de un billón de dólares. El cumplimiento de los acuerdos internacionales será clave para evitar un mayor deterioro ecosistémico.